EKI’GESNES Gesnes-le-Gandelin, 14 juillet 2022, Gesnes-le-Gandelin.

EKI’GESNES Gesnes-le-Gandelin

2022-07-14 – 2022-07-14

Gesnes-le-Gandelin Sarthe Gesnes-le-Gandelin

La Foulée Gesnoise organise la 10ème édition d’Eki’Gesnes le jeudi 14 juillet !

Au programme :

– Eki’Gesnes – marathon-relais par équipe ainsi qu’un trail – départ 9h Place de la Mairie

– Eki’pouss et Eki’jeunes pour les enfants et adolescents – départ 9h05

– Eki’pieds – rando et marche nordique – environ 10km, 2€ par personne, inscription sur place – départ Place de la Marie 10h pour la randonnée, 10h15 pour la marche nordique

– Eki’table – formule à 5e avec saucisse, frites et boisson à partir de 11h

Marathon-relais par équipe / course trail / courses jeunes / randonnée / marche nordique à Gesnes-le-Gandelin !

y.lucas1@outlook.fr +33 6 95 47 74 06

Gesnes-le-Gandelin

