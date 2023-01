Ekiden trail les relais de l’espoir Aubagne, 13 mai 2023, Aubagne .

Ekiden trail les relais de l’espoir

2023-05-13 – 2023-05-14

Le Samedi « la soirée de l’espoir » une boucle de 12 km et 250 m de dénivelé positif. Départ et arrivée dans le bois de l’Espalère, le samedi à 18h. Une petite boucle autour du bois avant de s’élancer vers le plateau de Languilard. Une seule difficulté, la montée au plateau après le km3.

2 contrôles, au km4 et au km8,5.

Ouvert à toutes et à tous à partir de 17 ans.



Le dimanche « l’ekiden » est une course en relais à six se déroulant sur une distance d’un marathon classique (42,195km). Cette année, pour des raisons pratiques, la distance réelle du trail sera de 30 km. Les six coureurs ambassadeurs parcourront successivement les distances suivantes :

5km : Le parcours sera donc constitué d’une boucle unique chronométrée parcourue selon l’ordre de passage de votre choix .

Deuxième édition d’une aventure humaine et sportive au service du don d’organes !

L’évènement se vivra au travers de deux courses :

Le trail 12 km « la soirée de l’espoir » le samedi et l’ekiden trail « les relais de l’espoir « le dimanche.

