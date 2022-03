Ekiden trail Aubagne, 7 mai 2022, Aubagne.

Ekiden trail 43.27518892556954, 5.570275352878246 1500 chemin des espillières Aubagne

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

Aubagne Bouches-du-Rhône

Le Trail de 12KM La soirée de L’espoir :Une boucle de 12 kms et 250 m de dénivelé positif. Départ et arrivée dans le bois de l’Espalère, le samedi à 18h. Une petite boucle dans celui-ci avant de s’élancer vers le plateau de Languilard. Une seule difficulté, la montée au plateau après le km3. 2 contrôles, au km4 et au km8,5.

L’ekiden est une course en relais à six se déroulant sur une distance d’un marathon classique (42,195km). Cette année, pour des raisons pratiques, la distance réelle de notre ekiden trail sera de 45km. Les six coureurs ambassadeurs parcourront successivement les distances suivantes : 5km, 10km, 5km, 10km, 5km et enfin 10km. Le parcours sera donc constitué d’une boucle unique parcourue une ou deux fois selon l’ordre de passage. Cette année, pour permettre à un maximum d’équipes de participer, nous avons décloisonné les catégories. Si les équipes féminines devaient toujours être constituées de 6 ♀, les équipes mixtes pourraient désormais accueillir 1, 2 ou 3 ♂ et les équipes hommes pourront compter jusqu’à 2 ♀ ! Toutes les catégories d’âge sont évidemment acceptées dans une même équipe .

Trail le samedi à 18h – Distance : 11 kms – Dénivelé : 300 m.

Ekiden le dimanche à 9h – Boucle de 5 kms – Dénivelé : 240 m.

diroms@sfr.fr +33 6 22 88 75 83 https://ekidentrailaubagne.com/

