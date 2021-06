Ekiden Stade Trigant, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Villenave-d'Ornon.

Ekiden

Stade Trigant, le dimanche 4 juillet à 08:30

les bénévoles du CAV vous attendent pour une très belle journée sportive et conviviale. ————————————————————————————— ### Vous serez à la fois coureur, supporter de votre équipe et spectateur d’un beau spectacle. **4 épreuves** : > L’ékiden (le relais à 6) : L’ékiden sera label régional FFA et sera de nouveau support du Championnat régional LANA et de Gironde d’Ekiden. > Le relais marathon à 4: le relais Marathon, c’est une course par équipe et en relais sur la distance du marathon. L’épreuve se déroule sur un circuit de 5km. > Le relais 15km (à faire à 3) coureur ou marcheur : Le relais 15km est une course par équipe et en relais sur la distance de 15km. L’épreuve se déroule sur un circuit de 5km. Chaque équipe est constituée de 3 relayeurs (coureurs ou marcheurs) parcourant : 1er relayeur : 5km 2ème relayeurs : 5km 3ème relayeur 5km > Le relais 15km à deux coureur ou marcheur : Le relais 15km EN DUO est une course par équipe et en relais sur la distance de 15km. L’épreuve se déroule sur un circuit de 5km. Chaque équipe est constituée de 2 relayeurs (coureurs ou marcheurs) parcourant : 1er relayeur : 5km 2ème relayeurs : 10km. [+ d’infos Ekiden Villenave d’Ornon](https://www.ekiden-villenave.fr/)

A chacun son relais

Stade Trigant Chemin de Couhins, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T08:30:00 2021-07-04T17:00:00