Pyrenees-Atlantiques EUR 78 0 8h40 – Briefing obligatoire des équipes sur l’aire de départ

9h00 – Départ du premier relayeur

12h30 – Horaire limite du départ du dernier relayeur, ainsi, si le « coureur 5 » n’a pu passer le relais avant cet horaire, le départ du coureur 6 est anticipé. Le résultat final de l’équipe est calculé en ajoutant le temps réalisé par le coureur 6 au temps mesuré lors de l’arrivée du coureur 5.

12h45 – Départ de la première épreuve foulée des enfants

+33 7 83 24 33 65 aigles de pau

