Bouches-du-Rhône Les six coureurs ont des distances imposées à parcourir dans l’ordre suivant : 5km, 10km, 5km, 10km, 5km et 7,195km.



Tout le monde ne peut pas courir un marathon mais tout le monde peut faire une partie du chemin grâce à une répartition des distances. La course est accessible au plus grand nombre, amis, étudiants, collaborateurs d’une même entreprise, runners, licenciés, de la même famille… Peu importe un seul mot d’ordre, parcourir sa distance à son allure et transmettre le relais. Il n’est absolument pas nécessaire d’être un sportif accompli. En revanche, un certificat médical sera exigé. L’Ekiden est une course venue tout droit du pays du soleil levant, qui consiste à courir un marathon en relais en équipe de 6. Cette course à allure libre vise à rapprocher les coureurs dans une ambiance festive. https://ekiden-marseille.fr/ Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement

