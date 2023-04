Ekiden de Paris 2023 Stade Jean Bouin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ekiden de Paris 2023 Stade Jean Bouin, 18 juin 2023, Paris. Le dimanche 18 juin 2023

de 07h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

La 2e édition de l’Ekiden du Stade Français Paris se tiendra le dimanche 18 juin 2023. Le départ et l’arrivée se feront au stade Jean Bouin (Paris 16). L’occasion de se dépasser tout en partageant un moment convivial et festif. 200 jours nous séparent du top départ de la deuxième édition de l’Ekiden du Stade Français Paris ! On vous attend nombreux le 18 juin 2023 pour vivre une journée aussi conviviale que sportive ! Vous n’êtes pas encore inscrit ? L’Ekiden est un marathon (42,195 km) en relais dont les départs, les relais et les arrivées se font au Stade Jean Bouin. Les distances sont imposées et sont réalisées par 6 coureurs différents dans l’ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. Le parcours est constitué d’une boucle à réaliser une ou deux fois selon les relayeurs. La zone de relais est au même endroit que les lignes de départ et d’arrivée pour plus de convivialité. Pour le relayeur n°6, une petite boucle de 2,195 km est aménagée sur la boucle principale. Il effectue donc une fois la grande boucle puis une fois cette petite boucle. Programme Samedi 17 juin 2023 10h à 19h au Stade Jean Bouin (26 avenue du Général Sarrail, 75016 Paris) : Retrait des dossards Dimanche 18 juin 2023 7h00 : ouverture des portes

8h30 : départ de la course

10h50 : arrivée de la première équipe estimée

12h : remise des prix

13h15 : début de la guinguette sur la pelouse

13h45 : fin de la course

16h30 : Fin de l’événement Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 Paris Contact : https://www.ekidensfp.com/

