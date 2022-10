Ekiden de Paris 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Ekiden de Paris 2022, 6 novembre 2022, . Le dimanche 06 novembre 2022

de 09h00 à 15h00

. payant

Dimanche 6 novembre, venez participer au MAIF Ekiden de Paris, la course en relais en plein cœur de la capitale ! L’ekiden est une course originale venue du Japon que l’on pourrait traduire par « marathon-relais ». Le MAIF Ekiden de Paris propose ainsi aux coureurs de parcourir la distance de 42,195km sous forme de relais de 6 équipiers. Les coureurs emprunteront les quais de Seine pour un parcours prestigieux dans la plus belle ville du monde ! Grâce à des distances courtes, la course est accessible au plus grand nombre : runners, clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à pied… tout le monde peut participer ! L’édition 2022 de la compétition a l’honneur d’être support des championnats de France d’Ekiden ! Retrouvez toutes les informations utiles sur athle.fr Contact : http://www.maif-ekiden-paris.fr/inscription.aspx

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Ekiden de Paris 2022 2022-11-06 was last modified: by Ekiden de Paris 2022 6 novembre 2022

Paris