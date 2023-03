Visitez l’Atelier de création de luminaires en vitrail EKAYE EKAYE France, 1 avril 2023, Libourne.

EKAYE l’Atelier de création de luminaires en vitrail.

Soucieux de partager avec vous leur savoir-faire, Manuela et Frédéric vous accueillent dans leur atelier Libournais en bord de Dordogne. Ils vous y feront découvrir les différentes facettes de leur Univers de Verre et de Lumière.

Du dessin en passant par la modélisation 3D, de la réalisation du vitrail jusqu’à la mise en lumière, Frédéric vous présentera les différents outils qu’il utilise et vous proposera de vous essayer à cette technique ancestrale qu’est le vitrail au plomb.

« Chez EKAYE, nous pensons que le vitrail ne doit pas être confiné au passé. Venez explorer notre collection et voyez comment nous faisons entrer cet art ancestral dans l’ère moderne. »

EKAYE France 40 Chemin de Carré 33500 Libourne Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Vitrail Verre

EKAYE