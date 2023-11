Apprendre à le dire EJS Barcelonnette, 25 décembre 2023, Barcelonnette.

Apprendre à le dire 25 – 31 décembre EJS 50 €

L’objectif de ce projet est d’apprendre à cultiver sa capacité de jugement, développer un sentiment d’appartenance à la société, apprendre à s’exprimer en public, à libérer sa parole, à exprimer ses opinions, ses compétences et motivations, s’exprimer sur la « chose publique », structurer son propos, et enfin, en apprenant à distinguer quelles sont les valeurs/idées que l’on a envie de porter, participer activement à l’amélioration de la vie commune. De plus ce projet aura aussi pour objectif d’amener les jeunes à mieux connaitre la montagne , en découvrant un patrimoine naturel et culturel qu’ils ignorent pour la plupart . Les amener à comprendre les enjeux du partage de la montagne (loisirs/pastoralisme/prédateur) au travers de rencontre et d’ateliers. Les jeunes seront amenés par la suite lors de la restitution du séjour à s’exprimer sur les expériences vécues.

EJS 04400 Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-25T09:00:00+01:00 – 2023-12-25T23:59:00+01:00

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

eloquence montagne