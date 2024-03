Ejo, nouvelles rwandaises du jour d’après Saint-Loubès, jeudi 4 avril 2024.

Entre la lecture théâtralisée et le concert de dessin, Ejo aborde avec délicatesse et poésie une certaine condition féminine, entre déterminisme, traumatisme et sororité. Trois nouvelles à voir et entendre, une mosaïque de tons pour réaffirmer notre humanité en France, au Rwanda et ailleurs.

Sur scène, deux personnages Beata, lectrice d’un récit à la première personne, et Anne-Laure, sorte de double qui traduit le langage des mots en langage visuel. Au fil de la lecture, une mémoire se reforme, à travers les images et les métaphores visuelles qui se développent en direct.

Ce spectacle s’adresse à un public à partir de 14 ans. EUR.

