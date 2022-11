EïWA Les Disquaires, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

House Music all night long !

EiWA est un jeune groupe parisien inspiré par la house music. C’est à cinq qu’ils produisent une musique chaleureuse et festive, pour le plus grand plaisir de vos corps dansants. Eiwa c’est la bienveillance et le partage, Galawesh Heril vous donnera la voix au ton de la soirée. Au saxophone et au clavier Lucas Piette offrira l’espace et la volupté. À la batterie Axel Allwright donnera le rythme qui vous fera taper du pied. À la basse Arthur Cayuelas vous offrira le Groove sans limite. Enfin, au clavier Alexandre Lombart Buffet terminera la danse et vous donnera le cœur et les harmonies pour vous dépasser.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

EïWA