Eisentein

Eisentein, 29 avril 2022, . Eisentein

2022-04-29 – 2022-04-29 Une correspondance devenu célèbre entre deux hommes, de 1932 à 1934. Des amis qui travaillent ensemble dans le monde de l’art. Max est américain, Martin est allemand. L’un rentre dans son pays quand Hitler prend le pouvoir l’autre suit les événements, notamment par l’intermédiaire de sa sœur restée sur place. Vendredi 29 avril à 20h30 à l’Espace Soutine de Lèves : Eisentein espacesoutine@leves.fr +33 2 37 18 01 80 Une correspondance devenu célèbre entre deux hommes, de 1932 à 1934. Des amis qui travaillent ensemble dans le monde de l’art. Max est américain, Martin est allemand. L’un rentre dans son pays quand Hitler prend le pouvoir l’autre suit les événements, notamment par l’intermédiaire de sa sœur restée sur place. pexels dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville