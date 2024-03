Eisenower / Haiku Funeral Leda Atomica Musique Marseille, samedi 30 mars 2024.

Eisenower / Haiku Funeral ♫♫♫ Samedi 30 mars, 19h00 Leda Atomica Musique 7€ + adhésion annuelle 3€

Eisenower [Metal indus – Marseille]

La musique d’Eisenower baigne dans une atmosphère oppressive proche de l’industrielle, à l’agressivité diffuse, aux mélodies parfois dissonantes et laissant toujours une place à l’expérimentation.

Ses morceaux se veulent un miroir déformant du monde dans

lequel nous vivons, oscillant entre des points de vue extrêmes et radicalement neutres.

Le tout scandé sur des rythmes mécaniques où s’entremêlent

basses menaçantes, guitares acérées, synthétiseurs glaciaux

et samples anachroniques.

Haiku Funeral [Duo dark-ambient-ethno-industrial – Marseille]

Une basse fretless serpente, noyée dans des pads oniriques et des textures empoisonnées par des percussions industrielles électro-shamaniques.

Des chants d’un autre monde parcourent des paysages planétaires post-apocalyptiques, inondés de feu lors d’un trip acide cataclysmique…

Poèmes venant du Vide. La méditation furieuse d’une conscience en pleine expansion.

Buvez aux lèvres de l’origine, contemplez les visions.

PAF : 7€ + Adh. : 3€

