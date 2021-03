Eis – Focus jazz nantais avec Kiosk – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes.

2021-03-27 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 15:00

Concert. Kiosk est un projet né dans la région nantaise à l’été 2020. Les artistes de jazz s’étaient alors mobilisés pour réinventer un été musical en plein air, pour recréer du lien avec le public. Fort de cette expérience, Kiosk perdure aujourd’hui pour présenter et défendre cette scène musicale locale.Eis et Rouge, deux groupes du projet, seront présentés lors du festival samedi 27 mars 2021 : Eis à 15h et Rouge à 16h. Eis, duo du collectif nantais 1name4acrew, est le fruit de la rencontre du percussionniste Matéo Guyon et du contrebassiste Jérémie Ramsak. Ensemble, ils proposent une expression intime du rapport entre acoustique et électronique et invitent à parcourir un paysage sonore à travers un répertoire de création inspirée du folk et de la scène minimale. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

