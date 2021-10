Einstürzende Neubauten 40 Philharmonie de Paris, 6 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 6 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Les conditions sanitaires ne permettant pas au groupe Einstürzende Neubauten de maintenir sa tournée européenne, ce concert est annulé.

Légendaire groupe berlinois au long cours, ayant démarré dans les stridences de la musique industrielle puis évolué vers une musique moins bruyante mais toujours palpitante, Einstürzende Neubauten, qui a fêté ses 40 ans l’an dernier, propose une soirée immanquable.

Formé à Berlin-Ouest fin 1979, Einstürzende Neubauten donne ses premiers concerts au printemps 1980 et sort son premier disque – le single Für den Untergang – en septembre 1980. Mêlant instruments classiques et objets atypiques (notamment des plaques métalliques), le groupe pratique volontiers l’agression sonore durant sa première décennie d’existence, particulièrement en concert, et s’impose comme l’un des forgerons essentiels de la musique industrielle. À partir des années 1990, il s’éloigne peu à peu du bruit et du chaos sans perdre en intensité. Toujours mené par son charismatique chanteur et guitariste Blixa Bargeld, il vient aujourd’hui célébrer ses 40 ans d’existence et devrait, pour l’occasion, traverser toute son imposante discographie.

Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22714 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

