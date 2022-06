EIMD : journée portes ouvertes et concerts dans le cadre de la fête de la musique Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: 43120

Monistrol-sur-Loire 43120 Dans le cadre de la fête de la musique, l’EIMD propose une journée portes ouvertes et concerts. Musique, danse traditionnelle et classe flûte. Le soir, la Zac Strol Band sera en concert avec les élèves de l’EIMD. Egalement expo d’instruments https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

