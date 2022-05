Eighteen Pont des Arts, 12 mai 2022, Cesson-Sévigné.

Eighteen

Pont des Arts, le jeudi 12 mai à 20:00

Entre danse et récit, Eighteen parle de la relation père-fille et nous accroche dès la première seconde. Le chorégraphe et danseur Thierry Micouin partage ici la scène avec sa fille Ilana, âgée de vingt et un ans et elle-même danseuse. Ensemble, dans un dialogue complice, ils évoquent leurs expériences artistiques et chorégraphiques.

21€/19€/18€

Danse. De Thierry Micouin.

Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



