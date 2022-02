EIFFEL en concert à La Manufacture Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

EIFFEL en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 19 mars 2022, Saint-Quentin.

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19 22:30:00

Saint-Quentin Aisne 20 20 En 2019, Eiffel sort un nouvel album. Le sixième en dix-huit ans d’activité. Dix-huit ans ! L’album de la majorité ?

Ce serait un paradoxe pour un groupe qui s’est toujours situé dans la marge. Car si ce nouveau disque, comme ses prédécesseurs, est marqué par l’envie d’en découdre, il est aussi peuplé de visions récurrentes et de personnages étranges, dans un univers qui n’est pas sans rappeler Georges Orwell ou Philip K. Dick (auquel la première incarnation d’Eiffel, Première partie. Tarifs : 20€ (plein) La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

