Eiffel Arles, 8 avril 2022, Arles.

Eiffel Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles

2022-04-08 21:30:00 21:30:00 – 2022-04-08 Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot

Arles Bouches-du-Rhône

18 22 Impossible de sortir d’un concert d’Eiffel intact, chaque parole nous attrape, nous transcende, chaque riff nous fait un peu plus chavirer. Incomparable sur scène et dans leurs textes, ils ont marqué des générations.



Avec la sortie du dernier album « Stupor Machine » chez Pias, Romain Humeau et sa bande nous prouvent une fois de plus qu’Eiffel fait partie des plus grands de la scène Rock française.



De retour sur scène pour quelques dates au printemps 2022, on les retrouve avec grand plaisir au Cargo, une semaine avant leur date parisienne au Trianon.

Emmené par le charismatique et talentueux Romain Humeau, Eiffel c’est plus de 500 concerts, 7 albums, plusieurs Olympia au compteur… mais surtout un rock viscéral et des chansons qui nous touchent.

info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/

Impossible de sortir d’un concert d’Eiffel intact, chaque parole nous attrape, nous transcende, chaque riff nous fait un peu plus chavirer. Incomparable sur scène et dans leurs textes, ils ont marqué des générations.



Avec la sortie du dernier album « Stupor Machine » chez Pias, Romain Humeau et sa bande nous prouvent une fois de plus qu’Eiffel fait partie des plus grands de la scène Rock française.



De retour sur scène pour quelques dates au printemps 2022, on les retrouve avec grand plaisir au Cargo, une semaine avant leur date parisienne au Trianon.

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles

dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme d’Arles