Afterwalt 6 Erasmus & apprentissage, avec Nelly Fesseau & Jean Arthuis EICAR École de Cinéma Ivry-sur-Seine, mardi 6 février 2024.

Afterwalt 6 Erasmus & apprentissage, avec Nelly Fesseau & Jean Arthuis Le rendez-vous privé des adhérents de l’association Walt, avec des pointures de l’emploi-formation. Mardi 6 février, 09h00 EICAR École de Cinéma Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

En 2024, les opportunités autour de la mobilité européenne sont nombreuses pour les CFA.

Nelly Fesseau, Directrice de l’Agence Erasmus+ France, et Jean Arthuis, Président d’EuroApp Mobility et Président du Cercle Erasmus+, ont accepté de venir nous en parler.

Au programme :

– La proposition de loi pour un « Erasmus de l’apprentissage » est validée, comment bien s’en emparer ?

– L’ouverture des appels à projets Erasmus+ jusqu’en mars, un budget à la hausse, comment bien penser et monter son dossier ?

– Les conseils pour démarrer la mobilité en tant que CFA.

– Les arguments pour en parler à vos entreprises ?

Ce sera le 6 février, chez Eicar, porte d’Ivry 1 All. Allain Leprest, 94200 Ivry-sur-Seine.

Nos invités répondront à vos questions et vous pourrez échanger avec eux autour d’un cocktail dînatoire.

Vous pouvez venir avec un +1 (en l’inscrivant), de préférence un CFA, qui peut ne pas connaître Walt.

Pas de replay, pas de réunion à distance, cet After’Walt se fera uniquement en présentiel, « be there ».

EICAR École de Cinéma 1 Allée Allain Leprest 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 75013 Quartier de la Gare Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwalt-6-erasmus-apprentissage-avec-nelly-fesseau-jean-arthuis-801481752497?aff=ebdssbdestsearch »}]

Europe Apprentissage