Lannion EN LIGNE Côtes-d'Armor, Lannion EIC Accelerator : préparez-vous au grand oral ! EN LIGNE Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

EIC Accelerator : préparez-vous au grand oral ! EN LIGNE, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Lannion. EIC Accelerator : préparez-vous au grand oral !

EN LIGNE, le vendredi 10 septembre à 11:00

L’EIC Accelerator est le dispositif phare du nouveau Conseil européen de l’innovation (EIC) 2021-2027 pour la croissance des startups et des PME dans tous les secteurs d’activités. Il soutient le développement d’innovations disruptives, de la démonstration jusqu’au marché ; via un financement mixte : subvention (jusqu’à 2,5M€) et prise de participation au capital (jusqu’à 15M€). Le grand oral devant le jury de l’EIC est le dernier filtre avant l’obtention du financement. La préparation à l’oral est primordiale pour convaincre la Commission européenne d’investir dans votre entreprise. Intervenant : Javier Echarri, membre du jury de l’EIC Accelerator **Au menu :** • Introduction : comment bien se préparer au grand oral et intégrer l’EIC dans la stratégie d’investissement de l’entreprise ? • Conseils sur la présentation devant le jury • Conseils sur la session Questions/Réponses avec le jury • Echanges Ce webinaire est ouvert aux entreprises bretonnes intéressées par l’EIC Accelerator et/ou envisageant de lever des fonds. Evénement organisé par : Les 7 technopoles de Bretagne & Bretagne Développement Innovation Ce webinaire vous donnera les clés pour réussir votre grand oral et plus généralement pour convaincre des investisseurs lors d’une levée de fonds. EN LIGNE LANNION Lannion Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu EN LIGNE Adresse LANNION Ville Lannion lieuville EN LIGNE Lannion