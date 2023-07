Tiny Toot – EHPAD(s) en JAZZ(s) EHPAD Vincenot Villeurbanne, 31 août 2023, Villeurbanne.

EHPAD(s) en JAZZ(s) est un dispositif de concerts en EHPAD et structures médicalisées durant la saison estivale.

À travers cette action d’intérêt général régionale, JAZZ(s)RA a souhaité impulser une dynamique fédératrice pour l’Education Artistique & Culturelle, accompagnant ainsi les axes prioritaires de l’Etat & de la Région AURA.

Ce dispositif se renouvelle en 2023 sur un modèle similaire d’environ 25 concerts dans 25 Ehpads et 22 groupes d’artistes associés. Seront également menées 7 créations dans certains EHPAD de la région.

Le principe est le suivant : les artistes artiste reconnus pour leurs vertus pédagogiques et leurs aptitudes à rencontrer les publics aînés seront chargés de venir dans l’établissement pour récolter des textes, des paroles, des mots des résident.e.s sur 3 thématiques prioritaires : l’amour, le voyage, la musique. Ces mots seront ensuite mis en musique par l’artiste vocal et le groupe, puis intégrés au répertoire sous forme de deux à trois titres qu’ils interprèteront en plus d’un répertoire élargi à leurs compositions personnelles lors de la Semaine Bleue.

EHPAD Vincenot 16, avenue Antoine Dutrievoz 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires: 2023-08-31T15:15:00+02:00 – 2023-08-31T16:15:00+02:00

2023-08-31T15:15:00+02:00 – 2023-08-31T16:15:00+02:00

2023-08-31T15:15:00+02:00 – 2023-08-31T16:15:00+02:00

