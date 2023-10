N’AVOIR QUE L’ÂGE DU CŒUR EHPAD Village Terre Nègre, Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux.

N’AVOIR QUE L’ÂGE DU CŒUR Samedi 11 novembre, 15h00 EHPAD Village Terre Nègre, Entrée gratuite sur inscription pour le concert-témoignage (places limitées) : c.boery@terre-negre.fr

Ni l’âge, ni l’apparence physique, ni l’état de santé, ni le handicap, pas plus que l’orientation amoureuse ne doivent être des obstacles au bonheur. Exprimons haut et fort nos sentiments à l’objet de notre affection et soyons en fiers.

Le concert-témoignage « N’avoir que l’âge du cœur » tissera des liens entre chants et récits de vie de seniors LGBT+. Et, pour que disparaissent les frontières générationnelles, la chorale du Village se joindra aux chanteurs de Gayté de Chœur pour un final musical, inclusif et festif.

Un verre de l’amitié sera proposé à l’issu du concert.

Intervenant : L’association Gayté de Chœur et

En partenariat avec EHPAD Village Terre Nègre

EHPAD Village Terre Nègre, 5 rue Ernest Renan, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T15:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

