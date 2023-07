Visite libre de la Chapelle Vauban EHPAD Vauban – Le Quesnoy Le Quesnoy Catégories d’Évènement: Le Quesnoy

Nord Visite libre de la Chapelle Vauban EHPAD Vauban – Le Quesnoy Le Quesnoy, 16 septembre 2023, Le Quesnoy. Visite libre de la Chapelle Vauban Samedi 16 septembre, 14h00 EHPAD Vauban – Le Quesnoy Entrée libre Dans le cadre de son ouverture sur le territoire, les équipes de l’EHPAD Vauban organise une journée porte ouverte de l’ensemble de sa structure. C’est également un moyen d’ouvrir les portes de la Chapelle pour y admirer son architecture du 19è siècle et ses magnifiques vitraux très colorés. EHPAD Vauban – Le Quesnoy 25 rue jean jaurès 59530 le quesnoy Le Quesnoy 59530 Nord https://www.ch-lequesnoy.fr/etablissement/quesnoy-residence-vauban/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 CH Le Quesnoy Détails Catégories d’Évènement: Le Quesnoy, Nord Autres Lieu EHPAD Vauban - Le Quesnoy Adresse 25 rue jean jaurès 59530 le quesnoy Ville Le Quesnoy Departement Nord Lieu Ville EHPAD Vauban - Le Quesnoy Le Quesnoy

EHPAD Vauban - Le Quesnoy Le Quesnoy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le quesnoy/