Création partagée trio -ȩ- 28 août – 8 septembre EHPAD Stéphane Hessel

Le trio -ȩ-, composé d’un accordéon, d’un violoncelle et d’un saxophone, souhaite par cette création partagée nourrir un travail d’improvisation guidée oscillant entre musiques improvisées et musiques traditionnelle des échanges que les trois musiciens pourront avoir avec les résident.e.s de l’EHPAD Stéphane Hessel à Saint-Etienne. Partant d’un travail de recueil de témoignages, de souvenirs musicaux, de ressentis et d’émotions, le trio -ȩ- initie un travail innovant de création in situ pendant deux semaines de travail au sein de l’établissement, entre travail de compositions, d’arrangements et temps d’échanges libres avec les parties prenantes du lieu et les personnes qu’accompagne le centre social voisin.

EHPAD Stéphane Hessel 10-14 Rue François Albert, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

2023-09-08T09:30:00+02:00 – 2023-09-08T17:00:00+02:00

© Ville de Saint-Étienne _ Pierre Grasset