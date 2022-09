Dispositif RLM – Sortie de résidence Musée/Médailles : Compagnie À Table (déambulation, théâtre, danse, chant…) EHPAD St Jean La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dispositif RLM – Sortie de résidence Musée/Médailles : Compagnie À Table (déambulation, théâtre, danse, chant…)

Mercredi 5 octobre, 10h00

EHPAD St Jean, 12 Av. du Pavillon, 13580 La Fare-les-Oliviers

Expérimentation d'un parcours théâtral en milieu rural

Les Médailles sont des portraits théâtraux d’artistes ayant une vie conjuganbt art savant et art populaire (par exemple un danseur contemporain bloggueur de cuisine italienne, une chanteuse lyrique faisant de la poterie etc). Dans le cadre d’un Musée/Médailles, laissez vous guider de Médailles en Médailles, à travers un parcours immersif à la découverte de lieux cachés et de personnalités surprenantes.

Sortie de résidence ouverte au public à 15h

