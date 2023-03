Marché de printemps de l’EHPAD Saint-Gabriel Cugand EHPAD Saint-Gabriel Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Marché de printemps de l’EHPAD Saint-Gabriel Cugand EHPAD Saint-Gabriel, 1 avril 2023, Cugand. Marché de printemps de l’EHPAD Saint-Gabriel Cugand Samedi 1 avril, 14h00 EHPAD Saint-Gabriel ouvert à tous. Entrée gratuite L’EHPAD Saint-Gabriel organise un marché de printemps, le samedi 1er avril 2023, de 14h à 18h30. Au programme : « La petite ferme d’Herbauges » de 14h à 17h

Chorale à 15h

Spectacle lumière et son à 18h

Jeux en bois – structure gonflable

Exposants

Buvette sur place… La commune de Cugand s’associe à cet événement. EHPAD Saint-Gabriel 20 rue Jean Moulin 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

