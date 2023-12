Spectacle « Les Méfaits du Tabac » EHPAD Résidence Laremy Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne Spectacle « Les Méfaits du Tabac » EHPAD Résidence Laremy Lathus-Saint-Rémy, 10 février 2024, Lathus-Saint-Rémy. Spectacle « Les Méfaits du Tabac » Samedi 10 février 2024, 16h30 EHPAD Résidence Laremy Gratuit sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00 EHPAD Résidence Laremy 18 rue du château 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laboulit.fr »}] Tchekhov la Boulit’ Daniel MARGRETH Détails Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Code postal 86390 Lieu EHPAD Résidence Laremy Adresse 18 rue du château 86390 Lathus-Saint-Rémy Ville Lathus-Saint-Rémy Departement Vienne Lieu Ville EHPAD Résidence Laremy Lathus-Saint-Rémy Latitude 46.336779 Longitude 0.962923 latitude longitude 46.336779;0.962923

