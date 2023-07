Danse, musique et nature en EHPAD EHPAD Pedoya La Bastide-de-Sérou, 3 juillet 2023, La Bastide-de-Sérou.

Danse, musique et nature en EHPAD 3 – 7 juillet EHPAD Pedoya résidents de l’EHPAD uniquement

Notre projet est de proposer une initiation à l’expression corporelle et à la musique à des personnes résidentes de l’EHPAD de La Bastide de Sérou sur la thématique des quatre éléments (terre, eau, air et feu). Nous souhaitons proposer ces ateliers à trois groupes d’une dizaine de participant.e.s réparti.e.s selon leurs affinités respectives et leurs capacités motrices et cognitives. Le dernier atelier pour chacun des groupes prendra la forme d’un atelier participatif intergénérationnel où seront invités les proches des résident.e.s et le personnel de l’établissement. Certains ateliers auront lieu en extérieur lorsque les conditions le permettront.

EHPAD Pedoya la bastide de serou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laissetoidanser@gmail.com »}] EHPAD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T17:00:00+02:00

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

