Tous ensemble autour de la baraque à Frites EHPAD Notre Dame des Anges, 12 octobre 2022, Lille. Tous ensemble autour de la baraque à Frites Mercredi 12 octobre, 12h00 EHPAD Notre Dame des Anges

sur inscription obligatoire et payant pour les extérieurs

Tous ensemble autour de la Baraque à Frites à l’EHPAD Notre Dame des Anges ! handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur vi;hi;pi;ii;mi EHPAD Notre Dame des Anges 56 façade de l’Esplanade 59800 Lille Vieux-Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Sur présentation du chemin vaccinal complet et avec le port du masque

03 20 55 29 33 http://www.notredamedesanges.org/ EHPAD Dans le cadre de la Semaine Bleue : Opération EHPAD ouvert à tous dans le Vieux-Lille ! Venez vous restaurer dans une ambiance conviviale autour de la Baraque à frites et rencontrez les résidents de l’EHPAD Notre Dame des Anges et leurs familles, sur le temps du midi entre 12H et 14H. Renseignements (tarifs,…) et réservation obligatoire au 03 20 55 29 33.

Accès avec port du masque et chemin vaccinal complet.

