Conférence : le microbiote intestinal Ehpad Notre Dame de Puyraveau Champdeniers, 7 novembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Conférence animée par Muriel Thomas, physiologiste, directeur de la recherche du département « alimentation humaine » de l’INRAE, et co-fondandatrice de la start-up Carembouche.

Accueil dès 19h45

Conférence gratuite, durée 1h15

Inscription obligatoire au 05 49 32 38 64 ou of@melioris-organismeformateur.fr.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

Ehpad Notre Dame de Puyraveau

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference moderated by Muriel Thomas, physiologist, director of research at INRAE’s « alimentation humaine » department, and co-founder of start-up Carembouche.

Welcome from 7.45pm

Free conference, duration 1h15

Registration required: 05 49 32 38 64 or of@melioris-organismeformateur.fr

A cargo de Muriel Thomas, fisióloga, Directora de Investigación en el Departamento de Nutrición Humana del INRAE y cofundadora de la start-up Carembouche.

Bienvenida a partir de las 19.45 horas

Conferencia gratuita, duración 1h15

Inscripción obligatoria en el 05 49 32 38 64 o en of@melioris-organismeformateur.fr

Konferenz unter der Leitung von Muriel Thomas, Physiologin, Forschungsdirektorin der Abteilung « Menschliche Ernährung » des INRAE und Mitbegründerin des Start-up-Unternehmens Carembouche.

Empfang ab 19.45 Uhr

Kostenlose Konferenz, Dauer 1h15

Anmeldung erforderlich unter 05 49 32 38 64 oder of@melioris-organismeformateur.fr

