OCTOBRE ROSE EHPAD Michel Dinet Villerupt, 1 octobre 2023, Villerupt.

Villerupt,Meurthe-et-Moselle

Marche Rose avec deux circuits possibles : 5 ou 10 km.

Village santé avec des stands de prévention tenus par différents partenaires, animation et petite restauration.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 13:00:00. .

EHPAD Michel Dinet Rue Gambetta

Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Pink Walk with two possible circuits: 5 or 10 km.

Health village with prevention stands set up by various partners, entertainment and snacks.

Marcha Rosa con dos recorridos posibles: 5 o 10 km.

Aldea de la salud con puestos de prevención a cargo de varios socios, entretenimiento y aperitivos.

Marche Rose mit zwei möglichen Strecken: 5 oder 10 km.

Gesundheitsdorf mit Präventionsständen, die von verschiedenen Partnern betrieben werden, Animation und kleinen Snacks.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU GRAND LONGWY