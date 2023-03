Alors, on danse ? EHPAD Manon Cormier Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Alors, on danse ? EHPAD Manon Cormier, 16 mars 2023, Bègles. Alors, on danse ? Jeudi 16 mars, 15h00 EHPAD Manon Cormier Ouvert à toutes et tous En présence de Cécile Brus Perez, danseuse et chorégraphe, et d’un accordéoniste.

Jeudi 16 mars à 15h dans les locaux de l’EHPAD Manon Cormier

Soutenu par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées du Département de la Gironde

EHPAD Manon Cormier
58, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33130 BEGLES
Bègles
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05.56.85.95.82
manon.cormier@wanadoo.fr

