Atelier Musical à l’EHPAD EHPAD Les Orêlies Brou Catégories d’Évènement: Brou

Eure-et-Loir Atelier Musical à l’EHPAD EHPAD Les Orêlies Brou, 18 septembre 2023, Brou. Atelier Musical à l’EHPAD 18 – 29 septembre EHPAD Les Orêlies 30 résidents de l’EHPAD ou personnes âgées du territoire participeront à cet atelier Carine ACHARD, s’établira en résidence d’artiste au sein de l’EHPAD « Les Orêlies » de Brou. Il s’agira donc à travers des ateliers d’échanges puis d’écriture de réaliser des chansons qui seront mises en musiques et feront l’objet d’un spectacle et de la création d’un disque. EHPAD Les Orêlies 1 Rue Marcel Bordet 28160 Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 47 03 39 https://www.brou28.com/ccas-ehpad-brou-28_fr.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:00:00+02:00 – 2023-09-18T18:30:00+02:00

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T17:00:00+02:00 ©Carine Achard Détails Catégories d’Évènement: Brou, Eure-et-Loir Autres Lieu EHPAD Les Orêlies Adresse 1 Rue Marcel Bordet 28160 Brou Ville Brou Departement Eure-et-Loir Lieu Ville EHPAD Les Orêlies Brou

EHPAD Les Orêlies Brou Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brou/