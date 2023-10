SOPHROLOGIE EHPAD Les Merisiers Salle de la Tisanerie Brécey, 17 octobre 2023, Brécey.

SOPHROLOGIE 17 octobre 2023 – 19 mars 2024, les mardis EHPAD Les Merisiers Salle de la Tisanerie GRATUIT Uniquement sur inscription (places limitées)

La sophrologie permet d’établir ou renforcer l’équilibre entre les émotions, les pensées et le corps pour améliorer la qualité de vie (gestion du stress, sommeil de qualité, gestion des émotions, confiance en soi…).

Elle combine des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive. Elle est particulièrement recommandée en gestion du stress et pour la détente.

Ces séances seront animées par Pierrette BLANDIN, Sophrologue et se dérouleront en 2023 les Mardis 26 Septembre ; 17 Octobre ; 14 et 28 Novembre et le 12 Décembre et en 2024 les Mardis 16 et 30 Janvier ; 13 Février et le 19 Mars de 14h30 à 15h30.

Pour les aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant les séances en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

EHPAD Les Merisiers Salle de la Tisanerie 1 Boulevard des Merisiers 50370 BRÉCEY Brécey 50370 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

2023-10-17T14:30:00+02:00 – 2023-10-17T15:30:00+02:00

2024-03-19T14:30:00+01:00 – 2024-03-19T15:30:00+01:00

