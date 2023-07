Cet évènement est passé Atelier « Souvenir d’un geste sportif » EHPAD les jardins de la charme Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Atelier « Souvenir d’un geste sportif » EHPAD les jardins de la charme Clermont-Ferrand, 3 juillet 2023, Clermont-Ferrand. Atelier « Souvenir d’un geste sportif » 3 – 20 juillet EHPAD les jardins de la charme L’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, en partenariat avec l’EHPAD Les Jardins de la Charme, invite Marie Orts, artiste chorégraphique et notatrice Laban. En Juillet 2023, Marie Orts propose une serie d’atelier avec un groupe de résident·es de l’EHPAD les jardins de la charme, dans le quartier de la Gauthière à Clermont-Ferrand. Ces ateliers vont permettre aux resident·es de se plonger dans la mémoire de leurs gestes sportifs et d’en faire émerger des bribes. Une restitution aura lieu au sein de l’EHPAD le 21 septembre 2023. EHPAD les jardins de la charme 26 Rue Jacques Magnier, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00
2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T12:00:00+02:00

