Bœuf à l’ombre [des petits arbres et des vieilles branches], rencontre musicale intergénérationnelle – épisode 2 ! Vendredi 7 juillet, 10h30 Ehpad Les couleurs du temps événement réservé aux enfants accueillis par le RPE et aux résidents de l’EHPAD les couleurs du temps. Une ou deux invitations possibles sur demande auprès de la compagnie.

On fait un boeuf ?

Duo de chansonniers, Frangélik vous invite cet été sur l’herbe, à l’ombre, pour des bœufs intergénérationnels.

Ils engagent chaque session avec 3 ou 4 compositions de leur cru, puis entonnent des ritournelles et chansons issues des répertoires quasi-sans-âge des tout petits, qui résonnent comme des sésames à souvenirs pour les aînés et des invitations à la musique pour tous.

Chemin faisant, Angélique passera dans le public proposer des instruments et en livrer très simplement le mode d’emploi. Très vite, le public s’emparera de la proposition, qui pour chanter, qui pour tambouriner, qui pour improviser sur un instrument plus mélodique et partager ainsi des mélodies venues de nos vastes pays d’enfance.

Un rendez-vous musical pour les familles, parents et grands-parents avec jeunes enfants, et pour les adultes de passage, où le public est invité à chanter, à accompagner sobrement l’instant avec un instrument ou tout simplement à écouter.

* Un bœuf : c’est un rendez-vous où des musiciens improvisent ensemble. Équivalent en anglais des Jam sessions, en général relié à la pratique du jazz. On dit « un bœuf », parce que les premiers rendez-vous de ce type avaient lieu au Bœuf sur le toit, un cabaret parisien célèbre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:30:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00

