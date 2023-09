La grande lessive Ehpad les Buissonnets Lille, 19 octobre 2023, Lille.

La grande lessive Jeudi 19 octobre, 10h00 Ehpad les Buissonnets gratuit

Le 19 octobre prochain, notre résidence Les Buissonnets lance sa grande lessive !

C’EST QUOI LA GRANDE LESSIVE ? :

La Grande Lessive® est une œuvre d’art participatif multimédia qui détourne le dispositif des anciennes « Grandes lessives » et le format de papier le plus courant, le A4. Elle prend la forme d’une installation éphémère faite par tou·te·s autour de la Terre, un même jour, au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des espaces publics ou privés.

LE 19 OCTOBRE :

Venez répondre à l’invitation » AVEC OU SANS EAU » en participant à un atelier artistique :

– peinture, coloriage, dessin, écriture, etc…

Ces ateliers seront encadrés par Coralie et Elodie (Animatrices de l’association) ainsi que 50 étudiants en filière d’animation au sein du lycée Valentine Labbé.

Horaires :

De 10h à 12h : réservé aux écoles

De 13h30 à 17h : ouvert aux publics

De 17h à 18h : présentation du musée éphémère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

