Le marché de noël aux Buissonnets Samedi 17 décembre, 10h00

fête de fin d’année Ehpad les Buissonnets 130 rue de la louviere lille Saint-Maurice Pellevoisin Lille 59777 Nord Hauts-de-France L’EHPAD Nathalies Doignies Les Buissonnets organisent un marché de Noel

Il aura lieu le 17 décembre de 10h à 17h,au 130 rue de la Louviére (résidence des Buissonnets). Sur place , vous trouverez des stands de créateurs, des réalisations des résidents ainsi qu’un stand restauration ( cookies, chocolat chaud…). N’hésitez pas, venez nombreux

