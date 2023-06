Atelier autour du bal et du toucher EHPAD Le Pré de Long Champ Vesseaux Catégories d’Évènement: Ardèche

Vesseaux Atelier autour du bal et du toucher EHPAD Le Pré de Long Champ Vesseaux, 17 juillet 2023, Vesseaux. Atelier autour du bal et du toucher 17 et 18 juillet EHPAD Le Pré de Long Champ Atelier de pratique autour du bal et du toucher, proposés aux résidents de l’Ehpad de Vesseaux, en lien avec la résidence de Solsikke sur leur nouveau projet de création « le Bal éphémère ».

Ces ateliers seront menés par deux artistes chorégraphiques. EHPAD Le Pré de Long Champ 07200 VESSEAUX Vesseaux 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T15:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

©Magali Stora

