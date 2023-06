Création du concert « Aux 4 coins du monde » EHPAD Le Hameau des Accates Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

Création du concert « Aux 4 coins du monde » 17 – 28 juillet EHPAD Le Hameau des Accates

La Compagnie Après la Pluie organise une résidence de création pour un concert basé sur des chansons écrites par les enfants hospitalisés et atteints de cancer à la Timone à Marseille. Ce projet vise à ouvrir l’hôpital au monde, favorisant le partage, l’accès à la culture pour tous et la rencontre d’arts pluridisciplinaires. Pendant cette résidence, qui aura lieu à la résidence autonomie du Foyer des Accates et à l’EPHAD du Hameau des Accates, des ateliers de création artistique seront proposés tous les jours aux seniors, à leurs familles et aux enfants de centres sociaux voisins : la maison pour tous des Camoins et le foyer des chênes. À la fin du projet, tous les participants se retrouveront pour une sortie de résidence, accompagnés des artistes du spectacle « Aux 4 coins du monde » : une opportunité de partager des moments culturels pendant les grandes vacances, favorisant la participation de publics souvent marginalisés. Le temps de partage aura lieu du 17 au 29 juillet 2023. Une initiation au chant choral et à la pratique artistique autour du thème du voyage sera proposée, et amateurs et professionnels se réuniront pour présenter des chansons inédites à un large public.

EHPAD Le Hameau des Accates 32 Chemin de Saint-Menet aux Accates 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491877800 https://fedes.fr/les-etablissements/le-hameau-des-accates-a-marseille/ Maison de retraite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

Pascale Roux et la Compagnie Après la Pluie