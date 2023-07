United states of Louise : atelier de création sonore EHPAD Le Hameau d’Eguzon Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre United states of Louise : atelier de création sonore EHPAD Le Hameau d’Eguzon Éguzon-Chantôme, 10 juillet 2023, Éguzon-Chantôme. United states of Louise : atelier de création sonore 10 – 12 juillet EHPAD Le Hameau d’Eguzon Michel Thouseau, créateur d’instruments et musicien de longue date, propose aux résidents de l’EHPAD d’Eguzon un atelier de création sonore ayant pour thème les mélodies des souvenirs. EHPAD Le Hameau d’Eguzon 24 Rue Jean Jaurès, 36270 Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire 02 54 01 66 10 https://www.hameaudeguzon.fr/ La maison de retraite médicalisée (EHPAD) le Hameau d’Eguzon, à moins de 50 kilomètres de Châteauroux, accueille les résidents dans un environnement naturel et préservé sur les rives du Lac d’Eguzon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T15:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

