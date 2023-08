Ateliers Aide aux Aidants EHPAD LA MAISON DE L’ARC Mulhouse, 15 septembre 2023, Mulhouse.

Ateliers Aide aux Aidants Vendredi 15 septembre, 14h00 EHPAD LA MAISON DE L’ARC

Dans le cadre de la poursuite de notre projet pour la «Santé des Aidants», la MSA d’Alsace, en partenariat avec l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires en Alsace et la Conférence des Financeurs, soucieuse de préserver la santé et le bien être des aidants comme des aidés, vous invite à participer à un cycle de 3 ateliers de prévention destinés aux aidants :

Démarrage du cycle d’ateliers :

LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023 à 14h00

(accueil à partir de 13h45)

Atelier « Comment aider son proche à se déplacer lors des activités du quotidien sans se faire mal ? »

à l’EHPAD la Maison de l’Arc à MULHOUSE

Atelier GRATUIT et destiné AUX AIDANTS FAMILIAUX (sur inscription)

– Jeudi 21 Septembre à 14h00 : Atelier « Apprendre à lâcher prise par la sophrologie » ;

– Jeudi 12 Octobre à 14h00 : Formation « Initiation aux gestes de premiers secours ».

Pour vous inscrire, merci de contacter dès à présent ou au plus tard pour le 7 Septembre,

Asept Alsace, au 03.89.20.79.40 ou par mail aseptalsace@msa-services-alsace.fr (dans la limite des places disponibles).

Préserver la santé de tous est essentiel pour nous. Nous comptons sur votre participation.

EHPAD LA MAISON DE L'ARC 25 RUE DE L'ARC MULHOUSE Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

