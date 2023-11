MARCHÉ DE NOËL DE LA CHARMILLE EHPAD La Charmille Le Boupère Catégories d’Évènement: Le Boupère

Vendée MARCHÉ DE NOËL DE LA CHARMILLE EHPAD La Charmille Le Boupère, 6 décembre 2023, Le Boupère. Le Boupère,Vendée L’association « les amis de la Charmille » organise son marché de Noël..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

EHPAD La Charmille Rue du Commandant Grelet

Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire



The association « les amis de la Charmille » organizes its Christmas market. La asociación « les amis de la Charmille » organiza su mercado navideño. Der Verein « Les amis de la Charmille » organisiert seinen Weihnachtsmarkt.

