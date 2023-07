La Boîte à musique (en)chantée EHPAD Jean Michel Saulx, 21 juillet 2023, Saulx.

La Boîte à musique (en)chantée Vendredi 21 juillet, 16h30 EHPAD Jean Michel Aux abords de l’EHPAD, gratuit et ouvert à tous

Entrez dans la boîte à musique ! Théo, le maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant, vous y réserve un accueil des plus dynamiques.

Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la force de ses interprétations, à la douceur et à l’intensité de sa voix.

Encore faut-il que ces deux-là arrivent à se mettre d’accord sur le programme ! Peut-être devrez-vous les y aider un peu.

À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.

Spectacle tout public, en exterieur aux abords de l’EHPAD, gratuit et ouvert à tous !

EHPAD Jean Michel 18 Grande Rue 70240 SAULX Saulx 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté https://www.ehpad70.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

© OFAM Productions