Savoie Comment je danse 3 : des Mots & Mouvements EHPAD – Foyer Notre Dame Porte-de-Savoie, 4 octobre 2023, Porte-de-Savoie. Comment je danse 3 : des Mots & Mouvements Mercredi 4 octobre, 09h00 EHPAD – Foyer Notre Dame Invitation des participants Dans la continuité de ses actions actions pédagogiques, la compagnie gambit, dans le cadre du dispositif « été culturel 23 », propose cette année encore, d’animer des ateliers suivis par un extrait de son spectacle « Utrio » et une exposition sur l’histoire de la danse. Destinée à un public intergénérationnel, (enfants mais aussi des adultes en EHPAD notamment), nous invitons plusieurs établissements locaux à titre gratuit, la semaine du 4 octobre 2023 à partager un moment convivial. EHPAD – Foyer Notre Dame 200 Rue Camille Costa de Beauregard, 73800 Porte-de-Savoie Porte-de-Savoie 73800 Les Marches Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

