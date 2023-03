des yeux qui font Pop! EHPAD de Marchiennes Marchiennes Catégories d’Évènement: Marchiennes

Nord

des yeux qui font Pop! EHPAD de Marchiennes, 25 mars 2023, Marchiennes. des yeux qui font Pop! Samedi 25 mars, 14h30 EHPAD de Marchiennes Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, OHANA et l’EHPAD de Marchiennes réunissent petits enfants et grands enfants pour un moment Magique ! Cette année, le thème de ce rendez-vous est POP !

POP ! l’étincelle dans les yeux des enfants

POP ! le pouvoir magique des enfants de faire briller les yeux des plus grands A disposition des enfants et des résidents de l’EHPAD : du maquillage, des miroirs…

Les adultes restent en retrait et laissent la spontanéité et la magie du moment s’opérer.

Par le toucher, le sensoriel, le regard…les liens se créent Ça fait POP dans les yeux des parents qui observent, POP dans nos yeux. Une photographe professionnelle sera présente pour capturer ces instants. L’atelier va être présenté au concours national organisé par la Semaine Nationale de la Petite Enfance. EHPAD de Marchiennes 2 rue d’orchies marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

