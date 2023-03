Le bal Pop’ulaire EHPAD de Marchiennes Marchiennes Catégories d’Évènement: Marchiennes

Nord

Le bal Pop’ulaire EHPAD de Marchiennes, 22 mars 2023, Marchiennes. Le bal Pop’ulaire Mercredi 22 mars, 14h30 EHPAD de Marchiennes Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, l’EHPAD invite les enfants et les parents à faire la fête !

Cette année, le thème de ce grand rendez-vous est « POP ». POP ça bondit, ça remue, ça saute, ça fait bouger son Popotin ! Rien de tel que la musique pour rassembler, se défouler, explorer, bouger, créer du lien ! Petits enfants et grands enfants ont tous leur place pour ce moment qui s’annonce au top du POP ! EHPAD de Marchiennes 2 rue d’orchies marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:30:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

