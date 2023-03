l’heure du conte POP! EHPAD de Marchiennes Marchiennes Catégories d’Évènement: Marchiennes

Nord

l’heure du conte POP! EHPAD de Marchiennes, 19 mars 2023, Marchiennes. l’heure du conte POP! Dimanche 19 mars, 14h30 EHPAD de Marchiennes Couleurs qui font POP? livres pop up? Histoires qui éclaboussent? POP ce sera la surprise!

Bien installés sur le tapis, assis, allongés…c’est comme vous voulez.

En mode détente, exploration, écoute, participation…c’est comme vous le ressentez.

C’est votre moment avec votre enfant!

Les grands enfants de l’EHPAD sont invités aussi pour ce beau rendez-vous intergénérationnel. EHPAD de Marchiennes 2 rue d’orchies marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00 – 2023-03-19T15:30:00+01:00

